陳貝兒深入四川窮困山區　體會知識改變命運

主持陳貝兒在《無窮之路》最新一集中來到四川成都和廣西融安，體會教育改變人生，知識幫助農民脫貧。她先到了四川省內山區窮困的農村，當地少年王補都受到駐村扶貧書記張大海的啟發，明白到要讀書增長知識，才可穩定地工作去改善家庭經濟環境，在對方的引薦下參與省內一間電力公司的扶貧高考助攻計劃，由大專教師協助他解決學習遇到的困難，拉近農村少年與城市人的差距，最後王補都不負眾望順利入讀成都的一間大專院校，由農村闖進大城市。

該助學計劃已經贊助超過一千個農村，陳貝兒見證着一班來自多個少數民族的農村學生大學畢業，又成功獲錄取從事相關專業的工作，替他們開心之餘，更深深體會到知識改變命運的道理。

離開四川後，陳貝兒去到廣西西北部一個貧困的融安縣，四位來自廣西壯族自治區的農民子弟、大學畢業的90後，結緣到廣州工作更在電商平台闖出名堂。自稱「廣西F4」的他們帶着大城市的電商營運經驗及眼界，回到家嫏融安創業，售賣融安特產柑桔，並成功將柑桔品牌化，以精美包裝及故事將融安柑桔推廣到全國，帶動廣大貧困戶用現代農業的技術去培植最優質的果實，再通過直播帶貨、電商等現代市場營運模式，幫助全縣果農解決柑桔銷售難題。