林奕匡拍MV首現女主角　最期待演親熱戲？

唱作男歌手林奕匡（Phil）近日推出新歌《關於愛的碎念》，以哲學角度探討情愛問題，MV更邀得人氣網絡女主持阿慈擔任女主角，原來今次是阿慈首次參演拍MV，令Phil感到有點驚訝：「佢拍嘢拍得多，一睇佢就有種Professional嘅感覺，同埋我都好耐未試過MV有女主角，覺得會吸引到多啲男仔睇！」愛開玩笑的阿慈坦言最期待拍親熱戲，讓Phil嚇了一跳！女方解釋說：「因為成個MV好Artistic、好Moody，我期待啲情感爆發嘅戲……」令Phil笑不攏嘴。

MV以白色為主調，一身白色造型配白髮的Phil，坐在半透明的房間內，隔着小屏風聽阿慈訴苦，被問到現實生活中是聆聽者抑或是傾訴者？二人異口同聲指是聆聽居多，但Phil提到如果自己有事要呻訴，反而會以文字宣洩：「可能係Send封Email，或者係一封簡短嘅信，我講嘢唔叻，用文字可能會容易啲去表達，寫低自己嘅心底話。另一個用寫好過用講嘅好處係，無論你想寫畀自己定人哋，甚至鬧人都好，有時你寫完之後，你可能已經覺得嗰條氣順咗，有幾次喺社交平台寫咗一大堆字之後，『呼，算喇！』就Delete咗佢，因為條氣順咗啲啦。」如果現實中要向樹洞訴心聲，Phil透露會將對象設定為已離世的家人或朋友：「我覺得要講畀仲喺度嘅人聽嘅話，就不如直接向嗰個人講啦，想講但又唔敢講，唔好咁婆媽。」

好勝鬧喊朋友

歌詞中另一着眼點就是「好勝」，Phil坦言以往是個好勝的人，就算玩遊戲都要跟足規矩，甚至試過鬧喊朋友，結果被老婆狠狠地教訓：「歌詞都有講好勝嘅問題，我哋明明想喺埋一齊，我哋都尊重、鍾意對方，但係因為我唔想落唔到台，覺得要面子嘅話，反而係害咗大家。」阿慈聽歌後亦有所領悟：「我嘅結論係人最緊要就係溝通，否則就會後悔，成首歌好似帶住一個好遺憾嘅氛圍，有少少Sad咁覺得『如果當初我有講呢句，件事會唔會好啲呢咁樣？』」Phil解說其實最重要是取得平衡，假設自己的另一半做了錯的事，而自己每次都針對對方的話，兩人相處會變難，但如果不向對方提出問題點，又可能會因為一個不知錯而繼續做，令摩擦變多，就更難去修補，總要有個人讓步。