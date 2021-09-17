把關者們︱陳家樂瞓覺被江欣燕敷金Mask

藝人袁偉豪、黃智雯、陳家樂及王敏奕等主演的無綫劇集《把關者們》正在熱播，昨晚（16日）一集中，講述陳家樂與劉佩玥齊齊面試海關，面對考官袁偉豪、王敏奕發問時，二人表現出眾，各演員演這一幕時，考官有考官的威嚴，面試的家樂與佩玥亦相當Sharp醒，但之後面對家人、母親及戀人時，又表露非常不同的另一面。

先講陳家樂，他演面試及與一班海關「同學」的學院戲份時，型格十足，不過，於演其母親的江欣燕眼中，正正是「寶貝仔」，劇中江欣燕對這個仔愛護有加，怕家樂日操夜操曬太陽皮膚乾，於是趁家樂睡覺時，靜靜替他敷Mask，家樂醒來見到自己敷着一塊金色Mask，都沒媽子好氣。

至於袁偉豪與女友黃智雯就演得相當甜蜜，袁偉豪活演「暖男」，愛錫女友、與同事、上司關係甚佳，與平時演開Cool爆角色的他相當不同，網民都覺得他演這類角色相當討好呢！而劉佩玥（Moon）於劇中已婚，更有一名兒子，與劇中丈夫黃庭鋒相當恩愛，二人都罕有做父母角色，今次飾演母親，Moon亦坦言與劇中囝囝關係良好，自己甚喜歡小朋友呢。