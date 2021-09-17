露營齊放縱　樂在帳幕中

唔少人都鍾意去露營，而日本AV界亦有唔少以此為題材嘅作品，由女優帶大家去到優美嘅郊外遊覽，然後喺帳幕中同男優激烈纏綿，期間又要避免驚動到外面其他人，過程充滿野戰嘅刺激及偷情嘅快感，令人睇得零舍過癮！

溫馨二人行

喺Prestige出品嘅《2人濃密中出成人小旅行》中，鈴村愛里同男友一齊享受溫馨嘅二人旅行，清麗脫俗又斯文嘅愛里親自驅車去到一條小溪旁邊，同男友玩吓水影吓相，相當開心，之後佢哋就搵個地方紮營，再嚟個BBQ。飲飽食醉之後，兩人就開始感到慾火上升，咁就梗係入帳幕激戰啦！雖然空間狹窄，好彩阿妹身材纖巧，而且肢體動作熟練又靈活，完全唔會阻礙到佢嘅床技發揮，兩人唔單止砌到投入，仲搞到出晒汗添呀！

遇人不淑

喺kawaii推品嘅《初次露營遇上惡魔導師》入面，青春俏麗又可愛嘅櫻萌子報讀咗一個露營體驗課程，開頭都覺得好開心，因為導師飯塚相當有禮儀，而且個樣睇落老老實實。上課嘅時候，飯塚細心咁教導萌子各種紮營技巧，之後就漸漸露出狼相，藉口話為免萌子曬親，幫佢用毛巾遮住兩條玉腿，實際上就係想抽水，萌子見唔對路，於是話要走人，點知唔小心跌倒，飯塚即刻扶佢入帳幕休息，原來係想再下一城，趁機會對萌子霸王硬上弓，而飯塚施展強勁雄風，結果萌子完全被對方征服！

任由魚肉

Madonna推出嘅《町內NTR露營》，講述巨乳人妻倉多真央由於想同街坊打好關係，於是參加一個由街坊組織舉辦嘅露營活動，但係當佢去到始發覺只有3個大叔參加，雖然班大叔個樣猥瑣，但係態度友善，當晚搭好帳幕之後仲一齊食飯飲酒，不知幾咁開心！不過，當真央入帳幕就寢嘅時候，3個大叔就向佢上下其手，由於阿妹無力反抗，只好任由魚肉，而大叔施展出各種技巧，好快就令佢覺得充滿快感，後來更樂在其中添！

簡評

講起露營，本仙真係好多年都冇試過喇，所以睇吓日本AV界嘅露營激戰系列覺得相當過癮！今次為大家介紹嘅3部露營作品中，最鍾意倉多真央主演嘅《町內NTR露營》，因為真央有韻味，而且身材豐滿，已經令人心郁郁，加上作品出動到3位男優同阿妹嚟個4P激戰，由帳幕砌到入公廁，再砌到返帳幕，加埋劇情又有老婆出軌嘅NTR情節，令作品更具可觀性。