天魔對決　鬥床技最強

脫界天后Riley Reid同歐洲脫界魔后Amirah Adara由外形鬥到床技，爭奪最強寶座。（互聯網）

關於美國脫星索啲，定係歐洲脫星最迷人，一直成為四仔迷嘅爭論議題，今日就搵嚟美國脫界天后Riley Reid同歐洲脫界魔后Amirah Adara嚟個全面比拼，由外形鬥到床技，睇吓邊個至係最強！

完美翹臀

喺美國邁阿密出生嘅Riley Reid，被稱為美國脫界嘅王者一啲都冇誇張，事關早喺2011年以19歲之齡出道嘅佢，就被喻為天后脫星Jenna Jameson接班人，足見佢嘅實力強勁！雖然佢胸前唔偉大，但係憑住一副甜美迷人嘅樣貌而深受歡迎，更喺芸芸巨乳脫星當中脫穎而出，成為超人氣貧乳脫星。

入行前，佢曾經做過成人模特兒，當其時喺業界已經薄有名氣，之後投身四仔界，同多間著名大型片廠合作，演出嘅作品不但紅遍歐美，更喺各大四仔頒獎禮橫掃多個大獎，從此奠定四仔天后嘅地位，對於一位出道短短兩年嘅新星嚟講，獲得呢個嘅成績實在難得。事實上，佢除咗擁有迷人樣貌外，渾圓嘅美股亦係必殺武器，為咗令騎乘演出更加吸睛，佢每日都會做鍛煉臀肌嘅運動，打造出完美翹臀，施展騎乘功夫時就更加引人入「性」！

Riley Reid

出生日期：1991年7月9日

身高：160cm

三圍：32B-26-36

文武雙全

唔少人都認為做得脫星，就一定係讀書唔成，但係嚟自匈牙利布達佩斯嘅Amirah Adara，就話畀大家知佢絕對係美貌與智慧並重。高中時佢係校內數學學會成員，參加過唔少國際性數學比賽，其後順利入讀大學，更獲得傳理學學士學位，更精通英語、西班牙語、法語等多國語言。此外，佢亦係一位運動健將，除咗擅長打乒乓球同排球，更精於單板滑雪，曾參加過唔少滑雪比賽，名副其實係文武雙全。

至於佢嘅入行經歷亦相當有趣，話說高中畢業後，佢同朋友到夜店玩樂，期間被成人模特兒事務所嘅經理人睇中，問佢有冇興趣拍寫真，於是佢就開始裸模工作。大學時期，經理人又問佢有冇興趣拍四仔，結果喺2011年為西班牙四仔片廠Woodman Entertainment演出漫遊後花園網絡四仔短片，瞓身又落力嘅演出，令佢人氣急升，之後更紅到進軍美國四仔界，人氣不但更勁，更喺多個四仔頒獎禮獲獎，因而獲封「四仔魔后」嘅稱號。

Amirah Adara

出生日期：1992年2月18日

身高：167cm

三圍：32B-23-34

第1回合

鬥「股」惑

兩位同為2011年出道嘅四仔脫星，佢哋嘅外形相信唔使多講，都係屬於樣索之人，否則點可能成為天后級脫星呢？佢哋嘅上圍都係得B Cup，不相伯仲，但係臀圍就一定係Riley Reid稍勝一籌，而且仲係完美翹臀，「股」惑魅力爆燈！

第2回合

鬥床技

論床技嘅話，兩位脫星都有自己嘅獨門絕招。Amirah Adara以吸力無比嘅口技，不但深得四仔迷歡心，更獲得一眾男優激讚。不過，Riley Reid亦唔弱，事關佢憑住迷人又結實嘅美股，及苦練出嚟嘅騎乘功夫，令四仔迷睇到嘆之觀止，就連對手都大讚佢騎功了得，所以呢個回合打和。

第3回合

鬥獎項

雖然話獎項並非一切，但係亦證明脫星喺四仔界嘅實力同受歡迎程度。Amirah Adara喺2015年荷蘭舉辦嘅DDF頒獎禮上，榮獲「最佳性愛女神獎」，其後喺XBIZ、AVN、Spank Bank等多個四仔頒獎禮亦屢獲提名。不過Riley Reid仲勁，不但喺2013年XBIZ頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」，2016年喺AVN、XBIZ等多個頒獎禮更奪得「最佳脫星」、「最佳性愛演出」等獎項，真係攞獎攞到手軟。

人氣同樣超勁

雖然從3項比併中，Riley Reid略勝Amirah Adara，但從兩人喺四仔界嘅人氣嚟睇，絕對係同級數，事關Riley Reid至今不但仍然人氣極高，所演出嘅作品更係銷量保證，而Amirah Adara同樣人氣超勁，近年更踩埋入網絡界，做直播又成立脫星事務所，吸金力超強。