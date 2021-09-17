疑不滿宋雨琦！Baby退出《奔跑吧》迪麗熱巴攝位

內地王牌綜藝節目《奔跑吧》已播放9季，主持換了一個又一個，例如受歡迎的鄧超、陳赫與鹿晗等離開。最近網上爆出即將錄製的第10季會大換血，Angelababy（楊穎）稱得上是節目的招牌主持，但從曝光錄製的主持名單中，竟然榜上無名，反而盛傳會加入曾主持《奔》的迪麗熱巴，以及楊紫等人氣花旦。

有關Baby退出的傳言，眾說紛紜，有傳節目組跟Baby已「失聯」3個月，更有指她已參加另一個新綜藝節目而冇檔期，亦有傳她為了專心照顧孩子，迫不得已要退出。不過有傳她真正退出節目的原因，疑與內地女星宋雨琦有關，導致Baby與節目組有「心病」。

導演：好遺憾

多年來Baby在節目中放低女神包袱搏到盡，之前跟宋雨琦展開泥漿戰遊戲時，引起熱議，有傳宋雨琦吐口水，並用枕頭打Baby臉時出手太重，一度激發雙方粉絲罵戰，Baby更被批評「玩不起」！更有指Baby經理人發文暗寸節目組：「為什麼所有號稱S級的精彩綜藝播出後變成B級的難看，因為S和B才是官配」暗示本來超好看的節目，最後落得難看的局面，不過隨後他否認發文跟節目組有關，而《奔》導演更被發現清空社交網，僅有一條寫着「好遺憾」的留言，隨即爆出Baby團隊與節目組割席。據知，新一季《奔》人選仍未確定，唯一肯定有李晨、鄭愷、沙溢和宋雨琦參演，而Baby與節目組鬧得不愉快眾所周知。粉絲固然不捨得女神退出，如今要看Baby個人意願，如果她不回歸，節目組會換人取替其位置。