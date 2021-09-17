被爆用「暗器」襲擊同學　李元元死口唔認！

現年三歲、藝人李璨琛的愛女李元元（Lucy），因夠可愛及古靈精怪，深受網民歡迎，至今其社交網已有接近33萬粉絲，背後最大的功勞，當然是非Lucy媽莫屬，因常常捕捉Lucy有趣的一面。Lucy媽發文指已入讀幼稚園的Lucy，十分適應校園生活，並獲老師讚賞其表現外，老師更大爆Lucy以「暗器」在學校「襲擊」同學！

原來Lucy的「暗器」，就是其可愛的肚腩！Lucy媽留言：「並不意外老師話我個女偶爾會同同學搶玩具（講到玩，佢真係冇面畀），到最後，老師仲er住er住咁補充咗句：『佢呢...有時呢...都會用個肚腩去頂開其他同學嘅。』當時，我有笑到碌咗落地下 #識得好好利用個肚腩去對付其他同學 #簡直不得之了chickenwing #（她）媽的驕傲 #proudofLU 註：（她）媽的驕傲和proudofLU是一個認真的玩笑。」她更補充老師描述「案情」時也忍不住笑。

雖然Lucy媽話笑到碌地，但當然會向Lucy「問話」，Lucy「落口供」時不單全盤否認，更繼續以不純正嘅廣東話「自辯」：「我冇用個肚腩own人。（有冇搶人玩具？）冇。」而Lucy媽亦忍住笑，苦口婆心同Lucy講：「BB，你係唔可以用個肚腩頂開啲同學㗎！」

不少網友笑言：「佢生存意識好強！」、「力求老師拍一條Lucy用肚腩頂人嘅片！」、「肚腩係最大武器。」、「擺明係暗器！」另外，由於Lucy有時講廣東話講得不純正，有網友笑言她可拍外傭廣告，Lucy媽真的叫Lucy重演該廣告，令網民紛紛狂讚，說十分爆笑！