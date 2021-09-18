【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十二己巳木成日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、動土

忌：開池、放水、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、6、8

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

嘗試接受新事物，事業發展有望突破樽頸位。

金牛座

互信是合作基礎，發覺對方不可靠就要斬纜！

雙子座

人氣欠佳，不宜見客傾生意，難取得成效。

巨蟹座

致力拓展人脈網絡，對錢途發展有不少幫助。

獅子座

防人之心不可無，與人打交道要保持警惕。

處女座

思考前途問題要看得長遠一點，免做錯決定。

天秤座

受負面情緒困擾，宜找家人或朋友為你分憂。

天蠍座

別錯過忙裏偷閒的機會，可令身心重拾活力。

人馬座

忙於處理一些吃力不討好的工作，心情沮喪。

山羊座

貴人運強，為投資營商帶來助力，成功在望！

水瓶座

財運上升，適宜為未來做個全面的投資計劃！

雙魚座

行事忌衝動，急於爭取表現有可能弄巧成拙。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）豬 人氣差

鼠

易講多錯多，謹言慎行是今天的座右銘。

牛

工作心不在焉，小心偷懶不成反被罵。

虎

精神飽滿，貴人運強，易獲得別人賞識。

兔

身心不在狀態，做事易因分心而犯錯。

龍

獲好運加持，做事高效，表現可圈可點。

蛇

心情愉快，攜眷出席聚會，可增進感情。

馬

交際手腕不夠圓滑，容易與人發生爭拗。

羊

運氣極佳，對工作愈投入，收穫將愈大。

猴

事業運不俗，做事踏實，容易交出佳績。

雞

偏財運非常好，荷包有望獲得意外進帳。

狗

財運好轉，工作機會增多，宜好好把握。

豬

是日沖煞，易固執己見，拖慢工作進度。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

處女座Vs雙魚座

處女座的細心和分析力是建基於理性的水星守護之下，有很好的腦力，但欠缺接受瑕疵的能力，所以她的世界充滿對與錯及好與壞的判斷，令人生變得容易緊張。至於雙魚座是一個沒有界線的星座，有愛及很高的包容性，能夠跟不同的人在一起，而且會在乎你的感受，容易被影響，較沒有自己的個性。

處女座的務實，令所有人都變得貼地，做任何事都要妥妥當當，在職場很受歡迎。但人生又怎能夠長時間盡善盡美？人總有不完美及要退下的時刻，這個時候，雙魚座就能夠發揮作用，因為雙魚甚麼都沒有所謂，最緊要感覺好，沒有對錯，明白一個人無法將所有事或人都操控在手中，所以會接受自己的不足。

雙魚座是感覺行先，很多時都沒有具體方法去完成想要做的事，所以從事藝術工作比較理想。但在處女座的分析配合下，就有能力將抽象的事情具體地實現，感覺他們就是天生一對。

這兩個星座互補不足的概念，就是雙魚座可讓處女座的人生放鬆一點，不要在於只追求完美，就算一台機械長時間地運作，都要有停下來的一刻。而處女座可以幫雙魚座以務實的方式去面對世界，不要只被想像或感覺包圍，理性的分析可以讓人貼地一點，將想像的世界與現實的世界拉近。