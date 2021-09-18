殺入股壇！謝霆鋒半億落袋　北上搵銀賺到盡

藝人謝霆鋒可謂「瓣瓣掂」，演藝事業發展順暢，投資眼光亦甚為精準，去年他斥資千萬買入股票，不足一年已賺5,660萬元，相當和味！雖然「吸金」有術，但他工作依然搏到盡之餘，近日亦不停為內地綜藝節目開工「食到盡」，日前更到四川拍攝，期間表演單手策騎，盡顯「鋒之功架」！

霆鋒一向投資有道，多年來除了投資房地產，亦有大搞不同範疇的生意，當中包括餐飲業、食品品牌以及曾搞後期製作公司等，更是「鋒味控股」創始人，但原來他投資股票都有一手，去年10月，斥資1,240萬元買入由他任代言人的運動品牌500萬股新股，認購價為每股2.48元，設一年禁售期，由於買賣股票始終存有風險，當時還有些股評指霆鋒「盲舂舂」貿然斥千萬去投資，不過該股票在極短時間急升數倍，昨日收市價為每股13.8元，不足一年，霆鋒已大賺5,660萬元，下月更可放售「袋袋平安」，絕對是圈中股票高手！

雖然投資股票甚具眼光，但霆鋒沒有因「搵錢易」而偷懶，依然繼續搏命工作，早前忙於為英皇電影《怒火》宣傳，之後又到內地多個地方拍攝全新的綜藝節目《百姓的味道》，並化身「美食家」，吃勻川菜、意大利菜、廣東菜等，日前則到四川甘孜藏族自治州理塘縣錄節目，工作之前，他先參觀名勝景點，又於高原上游走感受大自然氣息，型格步姿猶如拍MV一樣，並自拍留念，表示：「我在四川理塘，來看看這裏的藍天白雲。」霆鋒還入鄉隨俗，穿上當地服飾，獲網民大讚完美融入理塘，與當地人並排合照時，毫無違和感。

今次拍攝，霆鋒更與早前於網上爆紅而成為四川文化旅遊宣傳推廣大使的藏族青年丁真合作，齊齊於高原上策騎奔馳，期間霆鋒一度舉手揮動長袖子，單手策騎，盡顯功架！其實2人之前曾有緣相遇合照，今次再度同框令人期待，亦有網民翻出昔日合照，雖然現年20歲的丁真因被指有如吳彥祖加金城武的混合體而一夜成名，現於社交網擁有逾200萬粉絲，被封為藏族男神，不過年紀大足一倍的霆鋒拍埋去魅力依然超晒班，令丁真即時跌Watt，百萬網紅都變小粉絲。

霆鋒早年拍攝綜藝節目《鋒味》系列，口碑載道，如今再拍飲食綜藝節目，當然教人期待，霆鋒經理人霍汶希昨日受訪指今次霆鋒將會拍攝10集《百姓的味道》，據知節目宗旨主要是將中華美食發揚光大，令不同地方的觀眾可以通過這個節目認識中華美食的文化底蘊，而今次霆鋒到理塘拍節目，更有網友指可促進當地的旅遊業，令不少人更加認識理塘。