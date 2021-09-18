【特約報道】情緒與五臟息息相關，中醫學說「怒傷肝」、「思傷脾」、「驚恐傷腎」、「悲傷肺」，香港人生活緊張，少少事情就會暴躁易怒，傷肝之餘，更會令人易發胖。

現今上班族都背負着沉重的工作壓力，情緒容易不穩定，多喜以油膩、甜食，來紓緩壓力，久而久之便會令脂肪積聚。在中醫學的角度，這種肥胖類型屬於「肝鬱氣滯」。

這類型肥胖的人士，多在中年人身上出現，他們很容易會全身緊張、眉頭深鎖、常嘆息、情緒壓抑或低落或易怒、沉默寡言或喋喋不休、胸悶煩躁、失眠多夢引致睡眠質素差；女性會出現乳房脹痛、月經失調或閉經；脈脈不定，舌苔少但色澤暗紅，也會多出現便秘及脹氣的症狀。

在中醫學上，「肝鬱」是指肝臟的氣機鬱而不得洩，結聚在體內，因肝臟有疏洩的功能，若情緒起伏大，經常惱怒會影響氣機的升發及疏洩，便會引起肝鬱症狀。而根據五行的生剋原理「木剋土」，土性的脾臟在消化時，是需要木性的肝臟去協助。如果肝氣不疏通，脾胃便有所影響，不能正常運作，容易引致消化不良，導致腹滿脹痛，嘔吐暖氣。而「氣滯」則是代表臟腑、經絡之氣阻滯不暢順。如身體出現「氣滯」的情況，則該經絡部位會出現疼痛或相應的狀況，如在肺部會因氣鬱令體內的水分積聚過多而形成痰，在肝臟則會令到兩脇疼痛易怒等。

「肝鬱氣滯」人士的瘦身重點主要在情緒管理、化除肝火及紓緩壓力着手。平時可多泡澡、聆聽柔和音樂或是點燃香薰，均可讓自己的心情得以放鬆。肝火的成因多由外界刺激引起，所以調整及穩定情緒是非常重要，保持心情舒暢有助調節體內的火氣。

如睡眠不足或質素不好，也會使肝火上升。經常熬夜會擾亂人體正常的作息時間，肝臟便不能如期休息和排毒，只會加重了肝臟本身的負擔。

除了要戒煙酒，忌食甘肥辛辣的食物外，在飲食上應多吃有疏肝理氣作用的食物，如芹菜、橙、柚子、番茄、蘿蔔等；同時可適量進食清肝瀉熱的食物，如苦瓜、綠豆芽、黃豆芽、綠豆、白菜、金針菜、油菜、絲瓜、山楂等。每星期也可沖泡兩至三次「疏肝理氣茶」，有助調理肝臟，令體內各組織運作正常。

疏肝理氣茶

材料：玫瑰花、丹參、陳皮、柴胡各15克

做法：所有材料用一公升熱水浸泡10分鐘後，去渣即可飲用。

注意：氣虛者不宜飲用。（氣虛指臟腑功能衰退，元氣不足而出現的全身性虛弱症）

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。