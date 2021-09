今年21歲的英國女模Natalya Wright,家族在英國很有名,她的哥哥Mark Wright與Josh Wright都是英國球星,而姐姐Jess Wright與Mark又拍攝過人氣真人騷《The Only Way Is Essex》。Natalya憑青春靚樣,於社交網站吸引32萬名追隨者,她不時上載泳衣照益粉絲。

Jess Wright早前與男友William Lee-Kemp於西班牙馬略卡島拉埋天窗,Natalya當然打扮靚靚出席。見到姐姐嫁人的幸福樣子,未知Natalya有否受到影響,也恨嫁起來?

Profile

身高:1米65

體重:55kg

三圍:32-28-35