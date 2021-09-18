戴祖儀睇中涂毓麟教自己小朋友：5歲要8級鋼琴

歌手戴祖儀（Joey）同涂毓麟（Oscar）因為合唱《我們再不講再見》而成為新一代螢幕情侶，佢哋亦食住個勢預告嚟緊可能喺音樂上有更多嘅合作，除此之外，諗頭多多嘅Joey仲提議可以開套電視劇，劇中大談姊弟戀，打趣問到佢係咪對Oscar有興趣先有呢個Idea？佢抵死笑話︰「拍出嚟都未必係真嘛！真嘅都喺私底下啦，哈哈！」再話自己未曾試過姊弟戀，一向都係鍾情哥哥同叔叔，因為希望另一半有成熟穩重嘅感覺，不過佢都冇將說話講死，打底話未試過又唔代表冇可能發生︰「最多可以接受到細3歲，傾到偈、開心就係最緊要，年紀呢啲嘢真係好浮雲。」而Oscar都話可接受姊弟戀︰「之前拍拖係學生年紀，加一（歲）減一（歲）咁，咩差距都可能發生。」

另外，講到Oscar終於畢業成Full Time歌手，仲即刻接到無綫節目《勁歌金曲》嘅主持工作，佢亦都係話一個好嘅正式開始。Joey指對方音樂造詣高，唔需擔心搵唔到食︰「9歲就鋼琴演奏級，咩事呀？我都唔知自己9歲做緊咩！哈哈！」Oscar接話依家啲小朋友好叻，最近識咗個5歲就考到8級嘅小朋友︰「所以我日日都話我表妹『你睇人哋5歲8級，你5歲琴都唔識彈！』（你會係嚴父？）我好肯定如果我有小朋友，我係會超級嚴，一定要學鋼琴，覺得音樂好重要，音樂係一個途徑去抒發，連我媽都叫我唔好Chur到表妹咁，我話『唔得呀！6歲冇8級，人生失敗㗎啦！』，我真係對我自己care嘅人要求好高，既然有機會做到嘅時候點解唔做好啲呢？我相信考8級係勤力就做到，唔關天分事。」

相反，Joey就輕鬆話如果佢有小朋友，已經準備好個List同佢哋做︰「餵食苦瓜、檸檬、辣椒，想睇吓佢哋個樣會點！」再靈機一觸對Oscar笑話︰「我覺得你好適合做老師，如果我有小朋友，一定會畀你教！如果佢5歲冇8級，就你垃圾！你人生就玩完啦！」此話一出笑翻全場！