《三國志戰略版》真男人講談　鄭子誠舌戰達哥毛爸

【特約報道】日本光榮特庫摩革新巨作《三國志・戰略版》推出至今大受歡迎。早前官方開設線上節目《真男人講談》，每集邀請台灣不同界別的知名人士，大談三國及男人的浪漫。來到第4集節目上線，終於迎來一眾香港代表，包括「音樂情人」鄭子誠，與兩位著名KOL「爆機達」達哥及Brendan毛爸。鄭子誠是著名DJ及演員，無論電視、電影或電台均十分活躍。達哥則是遊戲KOL，逃生一達、魔音達等稱號相信很多人都聽過。毛爸則為新進KOL，對飲食及三國遊戲相當熟悉，對《三國志・戰略版》更是熱愛。

還以為音樂情人鄭子誠面對兩大KOL時將會被問到「口啞啞」，不過如此三人見面，竟意外地無所不談，猶如相識多年的好友。三人即場大談「男人的浪漫」，包括達哥慘痛的滅國經歷，毛爸左抱B、右攻城更是一絕！影片近日正式首播，請留意《三國志・戰略版》官方YouTube頻道，千萬不要錯過！

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