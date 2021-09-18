富家女豪使百萬變劉亦菲 網友靠巨胸認人！

內地藝人劉亦菲仙氣十足，擁有「神仙姐姐」呢個美譽！有一位鍾意佢嘅粉絲，為咗變到佢一樣，年僅19歲就豪使百萬整容，引起網友熱議！呢位粉絲係來自山東省嘅富家女，佢細細個就好鍾意劉亦菲，跟足偶像學彈鋼琴、跳舞等，去到19歲時佢把心一橫，決定整容成偶像咁嘅樣，就連個名都改埋叫做「李奕霏」，認真誇張！

其實，佢去整容嗰時，醫生都話佢個樣本身唔差，同劉亦菲都有幾分相似，只要郁少少就可以做到6成相似，但佢為咗更完美，即豪使過百萬做手術，又打玻尿酸又紋眉，相當執着。

5年過去，依家24歲嘅李奕霏喺社交網晒出多咗畢業照，留言：「愛情不是生活的全部，學習才是。」原來佢順利完成喺澳洲研究院嘅學業。相中嘅佢大晒好Body，深長嘅事業線同埋胸上嘅痣，都睇到網友流晒口水！李奕霏依家個樣就似足劉亦菲，但身材就一啲都唔似，因為佢仲勁過劉亦菲呀，網友笑言睇心口就知邊個係本尊！

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