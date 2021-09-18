BL劇隨時胎死腹中！井柏然新劇改名過審有望播出

內地近年興起拍攝BL劇（耽美劇），即是以男男戀為題材的劇集，包括由早前被指辱華的張哲瀚主演的《山河令》，而范冰冰弟弟范丞丞早前就夥拍王安宇拍下《左肩有你》，不過國家廣播電視總局（廣電總局）正執行「清朗行動」，最近更再召開會議，其中要求堅決抵制耽改之風等泛娛樂化現象，加上有官媒發表《耽改劇把大眾審美帶入歧途》文章，網民都擔心這一類劇集會胎死腹中。

除了范丞丞的《左》，網民熱切期待的還有由井柏然及人氣小生宋威龍主演的古裝劇《張公案》，不過日前已宣布改名做《君子盟》，有指為了過審而刪除所有男男CP戲份，而網上資料就顯示劇集將在今年播出，不過未有日子。其實此劇一直受到疑問是不是BL劇，《君子盟》原著作者曾在社文網發文表示只是寫了一本探案小說，並且是無CP分類，當時有粉絲還責怪他破壞BL粉絲幻想。如今，有網民笑言要感謝作者為劇集「正名」。

另外，有網友列出多部待播或正在拍攝的BL劇，包括原來安排在4月播出、由陳飛宇及羅云熙主演的《皓衣行》，還有《烽火流金》、《吉星高照》、《錦玉攻略》、《逆光者》、《夜燕白》、《今朝萬年長》、《山河表里》、《深淵》、《奪夢》、《隅我同行》。