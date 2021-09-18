陳小春張晉《棘哥》爭人兼爭歌　張智霖慘變磨心

內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》成為全城熱話，繼早前黃貫中被指遭孤立踢出「大灣區」惹是非後，今次再有火藥味事件爆出，主角竟然係陳小春同張晉！事緣新一回合分隊時，張晉隊率先揀人，立即睇中「大灣組」嘅張智霖（Chilam），令諗住繼續原本陣容嘅「大灣」隊長陳小春即時表現不滿，直指：「不是說好了嗎？」暗示Chilam唔好跳槽，令Chilam相當為難，張晉見狀就表示：「你可以拒絕我，沒關係，我不會生氣」，畀足落台階。而喺Chilam婉拒後，張晉再次睇中陳小春隊中嘅周延，小春即再出口術：「不是說好了嗎？」令張晉都忍唔住表示：「春哥，不能這樣的，給我們一點隊長的面子」，但最後亦禮讓「放人」。

之後去到搶歌環節時，每組都要用火力值換歌價高者得，而張晉又再一次同陳小春碰上，全因兩隊都睇中同一首表演曲《好春光》，張晉隊為免心頭好被搶走，先放風指於第一部分嘅聲樂曲目，有意挑選歌曲《護花使者》，引來志在必得嘅陳小春用高價搶歌，消耗其火力值，到揀選第二部分嘅表演曲目時，就成功爭得《好春光》一曲。而得知被對方攻心計「陰到」後，小春即面露不悅，火藥味再度升溫。