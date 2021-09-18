短片頻道生金蛋！ BTS年吸1.26億壓BLACK PINK

出道5年的韓團BLACK PINK，官方短片頻道訂閱人數達6,670萬，超越加拿大歌手Justin Bieber榮登全球No.1，坐擁5,800萬訂閱人數的BTS亦望塵莫及！

不過，韓國財經雜誌《福布斯》公布「10大吸金K-Pop短片頻道」排名，統計頻道總點擊率並分析帶來的廣告收益，結果BLACK PINK頻道共375部短片，總點擊達90億，一年廣告收益約8,930萬港元，排名No.2；但BTS頻道以量取勝，有1,605部影片，總點擊127億次，年吸逾1.26億港元，稱霸K-Pop！

IU排第8

另一人氣男團NCT Dream的官方頻道有236部影片，年吸約1,440萬港元，排第3位；第4至7位是男團Seventeen、GOT7泰籍成員Bam Bam、女團MAMAMOO及男團EXO，分別吸金1,120萬至1,430萬港元。

女歌手IU的平台有677萬訂閱者，年吸1,040萬港元排第8；女團aespa及男團TXT則分別進佔第9及第10位。