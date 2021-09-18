跌親扭傷腰行唔到！張敬軒痛到呻吟流口水　多得貴人相助

歌手張敬軒人前搞笑但有苦自己知，佢今日（18日）凌晨喺社交網透露原來呢兩日跌親搞到扭傷條腰，但佢都不忘發揮幽默本色，笑言「定係後腩」。佢話：「尋日（前日16日）喺倉攞嘢時，一失重心踩空向後Dun一Dun，初頭起身都仲郁得，返到屋企開始唔行得。」不過佢唔只喺圈中人緣好，私下都有「貴人」相助：「好彩蕭生蕭太四手連撳，按摩膏加跌打酒捽捽拑拑，起得返身。再睇埋醫生今晚已經郁得番好多了。」

蕭生蕭太係邊個？軒仔透露喺佢嚟香港時冇耐，有次喺琴行買琴，同一位送貨員結緣，對方就係蕭生，廿年以來，佢哋兩夫婦都不時關照佢：「廿年了，佢哋幫我搬屋搬廠搬寫字樓，細至搵一個電子零件、車衫車袋車琴套，大至搬錄音室/餐廳/演唱會後台/公司辦公室，佢哋都幫我處理得妥妥當當。」

而軒仔並上載按摩片段，聽到佢不時呻吟，又痕到喺咁笑仲流口水，並留言：「同場加映案發後痛到吖吖聲同痕到GapGap聲 😵‍💫」網民都祝福佢早日康復：「正所謂你點對人人哋點對你呀嘛😌」、「明明好同情你嘅遭遇😢點知聽你把聲😂忍唔住笑咗！」、「要好好多謝你啲肉肉保護你！」周家怡都叫佢：「小心龍體啊！🙏🏻」