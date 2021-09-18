克服墮台陰影　Wendy唱得又Talk得晒多樣魅力

韓國女團Red Velvet的27歲成員Wendy前年聖誕節為當晚播出的《SBS歌謠大戰》進行綵排期間，從2.5米高的舞台墮下致身上多處骨折，她休養8個月才復工，克服墮台陰影的她重新展開歌手活動，最近更主持電台節目及綜藝節目，展現多方面的才能。

出生於韓國首爾的Wendy自小便受家人的影響而對音樂有興趣，5歲那年開始有要做歌手的夢想，除了喜歡唱歌之外，她亦擅長演奏鋼琴、結他、長笛及色士風。她於2005年讀小學5年級時獨自到加拿大一條小村莊留學，其後與家人移民到多倫多，在當地就讀小學、初中及高中。她在回韓做練習生之前，已曾在影音網站上載多段自己唱歌的影片，後來她參加Cube事務所舉辦的全球選拔賽，並進入最後14強，她於2012年通過SM事務所的歌唱選拔賽，成為SM旗下練習生，SM於2014年3月公開當時還是練習生的Wendy自彈自唱的影片，引起很大回響。

Wendy於2014年8月以Red Velvet主音的身份出道，在出道歌《Happiness》中負責高音部分，唱功受到廣泛認可，她曾先後與Eric Nam、Ricky Martin、安七炫、白娥娟及John Legend等韓國及海外歌手合作。

她於前年聖誕節為SBS電視台的年底歌謠節目《SBS歌謠大戰》進行綵排期間，因舞台安全措施漏洞而失足，從2.5米的舞台跌落地面，身上多處瘀傷、右邊顴骨有裂痕，加上右邊盆骨及手腕骨折，要送院醫治，至去年2月才出院，之後還要到醫院接受康復治療，於去年8月康復後首度露面。

她於今年4月推出首張個人迷你專輯《Like Water》，組合則於上月推出新碟《Queendom》，同名主打歌橫掃音樂節目，獲得7個冠軍獎座。而Wendy除了唱得之外，口才亦十分好，她今年7月成為電台節目《Young Street》的主持，並擔任最近開播的綜藝節目《SNL KOREA》主持，展現搞笑一面。