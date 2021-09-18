林鍾前哨戰︱G.E.M.目擊林丹被打爆　女藝人狂捶心口

林作與鍾培生嘅「林鍾大戰」即將喺今晚（18日）埋牙打，全城等足半年，大家都好期待嗰一百萬花落誰家！不過未睇到「林鍾大戰」，大家都可以轉為睇內地Version，原來最近有一個內地競技體驗真人騷《拳力以赴的我們》，就搵嚟23位演藝界、運動界明星，喺擂台上對打，同「林鍾」撞晒橋。

首場就有奧運金牌選手、退役羽毛球運動員林丹出戰同為退役羽毛球員、曾於世界排名第2位嘅鮑春來，聽個朵都有睇頭過林作同鍾培生嘅百萬大戰，而嘉賓席就有「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）、沈夢辰等，男們拳拳到肉，睇到G.E.M.掩面、尖叫、抱頭、捲埋個人等，表情分做到足，最後林丹贏出比賽。

之後就即刻嚟女子賽，有因拍攝內地節目《乘風破浪的姐姐2》而人氣超班嘅歌手李斯丹妮對歌手于文文，二女一上場就Sport Top上陣，一黑一白好易認，雖然女仔留手好多，不過佢哋就主攻對方胸口，事業線都打到變晒形，同男子對打各有各睇頭。

節目亦預告下集將由台灣歌手辰亦儒對打大大隻張倫碩，兩個仲玩到半裸開戰，而鍾麗緹亦有喺台下力撐老公張倫碩，睇到嗌晒勁投入。