撞破男藝人偷食人妻︱江嘉敏多次被背叛　男友搭上好姊妹

無綫小花江嘉敏（Kaman）同圈外有米男友Anthony感情穩定，沐浴愛河嘅佢早排仲幸福肥，不過唔好睇佢愛情得意，曾經傳出偷食嘅佢原來曾多次被前度背叛。佢喺無綫節目《代溝關注組》自爆：「我之前兩段關係點解會分開，係因為男朋友出軌！」其中一個仲唔只出軌一次，但一路忍！佢憶述第一次拍拖時，男朋友臨時話星期日要同家人聚會，但當時佢18歲初戀所以好信對方，但對方當日係約咗佢好姊妹，仲要畀佢撞到。而同場嘅「AO」游嘉欣就話出軌一次都唔可以忍，點知反被Kaman嘲：「你又知？你又未拍過拖！」而被指拜金嘅蔡嘉欣就話可以為錢忍，李家鼎（鼎爺）聞言即話：「嗰種人一早就唔應該要啦，仲忍忍忍…」

之後Kaman大爆曾喺尖沙咀撞破TVB男同事偷食人妻：「個男Artist挽住嗰個女仔係人妻嚟，上咗新聞嘅，好彩我冇嗌佢咋，好尷尬！」肥媽即時追問：「咁你自己嗰個呢？」Kaman就話對上一個前度偷食對象有模特兒、KOL、藝人：「咁其中有一個女藝人我都識，有食過飯嘅。後尾到我分手嗰刻，我先知原來佢哋係有過嘢囉，屋企張床係污糟囉我覺得！」不過佢坦言之前一直未發覺，雖然每次返工打畀男朋友都會聽到佢（該女藝人）把聲，對方都解釋只係一齊食飯，而佢都相信。直至有一日Kaman喺屋企樓下見到對方架車先發現，直言：「你想參觀西貢間屋，定想參觀我間屋做女主人呀？」

但最嬲係，佢打畀前度媽咪告狀時，伯母竟反問佢：「係咪你滿足唔到佢呀？如果你滿足到佢，佢唔會出去搵第二個囉。」肥媽即笑言係都打畀自己阿媽，對方阿媽梗係幫自己個仔啦！