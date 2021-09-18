毛舜筠有瞓覺證據喺手　姜濤暈完精神奕奕見人

藝人姜濤、柳應廷（Jer）及毛舜筠等下午現身沙田鄉議會，出席英皇新片《阿媽有咗第二個》開鏡拜神。由於此乃姜濤日前出席公開活動暈倒後，首次公開現身，除吸引大批粉絲到場打氣外，英皇主席楊受成親身「主持大局」及問候姜濤，相當窩心。

事後姜濤聯袂Jer、毛舜筠及導演彭秀慧等齊齊受訪，見他精神狀態不錯，問到是否身體已痊愈？他答：「好番喇。（點解暈倒後畀人影到你去打籃球？）係第二日嘅事嚟嘅，呢排太少時間同朋友喺埋一齊，況且呢個係我減壓嘅方式。暈倒後我瞓咗好耐，難得有一日假，所以去打吓波。」（已經唔係第1次暈倒，會唔會去吓做身體檢查？）遲啲會喇，有打算。」

Jer坦言當日見姜濤暈倒在其身旁即嚇一跳：「佢身體好弱，我成日叫佢食多啲嘢，佢又好堅持，希望佢做多啲運動啦。」毛舜筠也表示當日正開工，睇片知道姜濤情況，她亦相當憂心，姜濤聞言靦覥謂：「我係生理加心理都有啲壓力，完全唔關劇組事嘅，近排又冇乜出席公開活動呢。」Jer接口：「毛姐（毛舜筠）好好，經常同我哋分享以前類似嘅經驗。」

毛舜筠坦言自己過往拍劇，亦試過3日3夜不眠不休：「呢啲真係冇辦法，一定頂硬上。只可以爭取時間休息，同食多啲嘢囉，其實佢兩個（姜濤及Jer）盡晒力喇。其實我都有好多姜濤瞓覺嘅『證據』喺手，不過導演日日都化好晒妝嚟現場，佢哋都唔敢瞌眼瞓。」Jer與姜濤即將舉行音樂會，問到有否足夠時間綵排？Jer謂：「我拍埋今日煞科喇，之後就綵排。」姜濤則仲有兩天戲份，他表示基本上已綵排好，尚欠少許舞蹈動作要排。