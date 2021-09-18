BLACK PINK獲任命為聯合國永續發展目標宣傳大使

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）將於今日出發往美國，以南韓總統特別使節的身份出席下周一（20日）於紐約舉行的《第76屆聯合國大會》，討論有關永續發展目標（SDG）的議題。至於同樣在海外擁有超強人氣的韓國女團BLACK PINK就獲任命為聯合國永續發展目標的宣傳大使，發揮正面影響力。

所屬的YG事務所今日指BLACK PINK最近獲委任為聯合國永續發展目標的宣傳大使，是首個獲任命為宣傳大使的亞洲藝人單位。永續發展目標是聯合國的一系列目標，當中包括關於貧窮、疾病、地球環境、經濟及社會等問題，共有17個主目標及169個指標。

YG事務所表示：「BLACK PINK經過嚴謹的評選過程，成為宣傳大使，已經收到有聯合國秘書長古特雷斯簽署的書信，對於為全世界帶來正面變化的計劃，我們感到很有共鳴，已抱住高興的心決定參與。」對於獲任命為宣傳大使，BLACK PINK表示十分光榮：「希望可以和BLINK（BLACK PINK官方粉絲名）一起將永續發展目標的重要性告知全世界，以及在解決問題上作出貢獻。」而BLACK PINK今年2月曾獲委任為聯合國氣候變化大會（COP26）的宣傳大使，負起宣傳重視氣候變化的重任。