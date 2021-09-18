新光戲院成功續約3年！李居明望為粵劇略盡綿力

玄學家李居明今午（18日）於尖沙咀舉行記者會，公布新光戲院成功續約，正式跨越十年，一眾粵劇界老倌包括蓋鳴暉、龍貫天、吳美英、吳仟峰等齊齊出席。李居明表示業主原本有意將新光租給其他團體，經多番努力與業主商討，以及業主亦希望對粵劇界支持，最終在租金上只略作調整，同意與他續租3年，他説：「業主羅先生本身都好喜歡我哋套《毛澤東》，佢仲話如果我哋繼續做好粵劇，能夠用激情感動佢嘅話，3年後願意繼續支持，不過租金最好唔好減啦。」李居明坦言辦粤劇製作及宣傳成本很高，實在難以收回成本，但求略盡綿力保存粵劇及新光。

蓋鳴暉對新光成功續租感到非常高興，她説：「新光可以話係我媽媽，我第一套劇就係喺新光演。好多謝大師多年嚟對粵劇界出心出力，同佢合作咗10年，以前係演人哋嘅劇，有好多前輩演過可以作借鏡，但大師嘅劇係新作品，一切都要靠自己去摸索演繹。」她續說：「新光好有象徵意義，雖然政府亦有提供場地例如西九，但太多限制，所以我遲遲都唔入紙申請。」她又透露為慶祝劇團成立30周年，11月將會以全新方式，加入電影手法，利用燈光及話劇感作表達，希望能吸引令年輕一代，使他們對粵劇沉悶的睇法改觀。