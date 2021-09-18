iPhone 13安樂窩　專用機殼大晒冷

隨着Apple iPhone 13開賣，各式配件亦極速上架，當中少不了專用保護殼，以下為大家整合了最新款式，等大家新機一到就有殼用！

「三葉」人氣選

人氣運動品牌Adidas過去曾為iPhone推出多款設計獨特的手機殼，今次就特別為iPhone 13推出多款Adidas 及Adidas Originals系列專用機殼，更大玩透明、印度風蛇紋、皮革及迷彩等不同計，完全滿足「三葉迷」口味。

再生手機殼

以玩味設計聞名的CASETiFY，今次針對iPhone 13推出全新的「防摔再造手機殼」，採用65%環保物料打造，結合部分可回收物料和植物性物料製造而成，加上半透明及不同顏色邊框設計，即環保又時尚。

強悍軍風

追求強悍風格的，可考慮Catalyst Influence保護殼或Element Case SPECIAL OPS系列。前者用上防滑物料，提供軍用級MIL-SPEC 810G保護；而後者亦通過了美國軍規MIL-STD-810G認證的防摔規格，並採用獨家自我修復刮傷塗層及加厚邊緣設計，保護性夠晒高。

時尚女果粉

不愛硬朗風格的女果粉，可選擇注入時尚設計元素的手機殼，如用上當季主色及設計的全新Kate Spade New York Case和加有標誌性「C」圖案的Coach Folio Case，都是不錯的選擇。