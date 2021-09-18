莫文蔚感恩香港有MIRROR　自爆覺得姜濤好靚仔

歌手莫文蔚（Karen）接受節目主持人車淑梅訪問，因疫情而留港暫不返歐洲的她，表示有留意新進歌手：「欣賞小師妹黃妍，佢好有文藝氣息，我都有留意姜濤，佢咁靚仔我一定留意，炎明熹唱得好好。MIRROR我未有機會接觸，但我有留意佢哋嘅一舉一動，因為哄動全城。呢班後生仔受歡迎係好事，香港樂迷以前都好鍾意追捧日本歌手、韓國歌手，我哋本土都可以有呢啲Boy Band，支持番自己人。」

問到近年鮮有在電影出現，是否在等待周星馳的邀請？她表示：「佢隨時可以搵我，如果佢鍾意的話。我哋好耐冇聯絡，因為冇特別原因……早幾年佢有搵我同秋官（鄭少秋）一齊合唱《美人魚》主題曲。可以同秋官合作一首咁有power嘅歌，佢一問，我就答應左。」

至於歌酬如何？是否一餐飯的酬勞？她則說：「其實佢隨時可以請我食飯，歌酬？我唔記得喇，正正常常咁啦！實在星爺咁多年嚟都有好多好好嘅idea，佢叫我做嘅每一件事都好正，好似《食神》裏面嘅醜女角色，真係夢寐以求，係一個好機會，因為同我本人反差愈大，就愈show到演技。佢嘅作品、佢睇嘅嘢真係好獨到。如果佢搵得你，都應該無走雞，哈哈！」

Karen下月一日便是結婚10周年紀念日？她大呻：「竟然我哋（今次）唔可以一齊慶祝，因為佢要返德國陪爹哋媽咪，我又有工作在身，所以提早慶祝咗。其實可以走埋一齊嘅每一日，我哋都好珍惜，每一日都係大日子，唔需要刻意記住乜嘢紀念日，只要喺埋一齊就足夠！」談到婚姻，她表示要調整一下自己：「我決定飛來飛去的工作模式要告一段落，（個決定）唔係佢提出，冇人提出，係我諗何謂足夠，夠就可以，我仲有其他嘢想做。每一年結婚紀念日佢都會送我戒指，因為佢當年向我求婚嘅時候，緊張到唔記得跪低，於是我要佢每年都再求一次婚，佢年年都做到，我就快連腳趾都要戴戒指啦。」