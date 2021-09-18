朱茵示範最佳掌摑　洪欣遭兜巴星打到甩牙骹

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、洪欣及陳法蓉拍攝之內地真人騷《請吃飯的姐姐》來到第7集，眾人在節目中，大談不少有趣話題，今集則提到拍戲女主角互摑的橋段，Ada憶述曾試過拍攝武俠片時，不小心打到同劇女主角的眼睛；至於洪欣的遭遇更誇張，她說：「我試過被人打一巴掌，整個牙骹都掉下來！」最後朱茵索性擔當「掌摑教科書」，找Ada現場示範如何在拍戲時的「最佳掌摑」，朱茵說：「掌摑時打耳朵是不行的，要打能發出聲音的地方，就是微微彎曲的手指半掌，拍打對方的臉頰處！」結果朱茵一把掌摑在Ada的臉上，聲音非常響亮，Ada大叫：「我有一種很燙的感覺。」其他人笑言：「朱茵想打你很久了，哈哈。」

另外，節目請來一名戒賭治療師，即場示範賭桌上經常遇到的騙局，各種換牌技術看到4位姐姐目瞪口呆。陳法蓉分享身邊有朋友曾收到詐騙電話：「他突然間收到一個公安局的電話，說將會逮捕他，當他點進了對方的連結後，100萬的定期就沒了，最後抓到了騙子，但錢也拿不回來了。」洪欣也自爆曾收到詐騙電話，最後用妙計擊退對方：「有一天我下飛機的時候，也是收到自稱是公安局的電話，然後我說我也是個騙子，『同行』就不要給我打電話了！」