唔生仔唔使結婚︱白只同女友有共識　未知點同阿爸交待

憑電影《踏血尋梅》一舉成名的白只，為將於9月底夥拍楊淇等主演的舞台劇《久天長地》宣傳，他接受電台訪問時表示因劇中「三世穿越」，均會與女主角楊淇談情，令他好大壓力：「因為導演伍潔茵係我哋朱凌凌時代嘅恩人，佢搵我已經『𦧲飯應』，冇問對手都唔知係講穿越嘅愛情故事。始終係愛情故事，問心你叫我入場睇，我梗係想睇俊男美女啦！我覺得自己同楊淇唔太合襯，我係幾擔心！」

白只與女友拍拖時由最初不被看好，到至今交往超過6年，他說：「我相信有天長地久嘅愛情，亦相信呢個係好難得，要被祝福的。我親身嘅經歷係：『各位肥仔！係仲有希望！唔使氣餒，我哋係有機會！』我大約有過5段關係，我直情覺得自己係浪子嚟！」

至於如何和女神級圈中女友維繫穩定關係，他就說：「最重要係我哋互相畀對方好大自由、彼此尊重及畀對方空間係好緊要！我同佢都係好需要空間嗰種人，譬如呢排我連續演及排練好多齣舞台劇，令我好沉重，佢係會好明白，畀我好大嘅空間唔會騷擾我，似係了解我去咗另一個地方。」

白只是家中唯一男丁，問父母對他有沒有生下一代的壓力，與女友會否有結婚大計？他坦言：「最初念頭（結婚）會強啲，但依家變得冇呢個想法，因為你會發現世界會忽然變成咁樣，如果冇要求下一代，就唔一定要結婚，我同對方都有呢個共識，依家係幾堅定！我係單丁一個仔，都唔知點同爸爸交代，相信會坦坦白白同佢講，唔會問佢意見。」