﻿﻿【美女饕廚】上環特色餐廳篇

今次介紹一間比較新潮的西餐廳，位於上環普仁街，裝潢散發着藝術氣息，像一家小型百貨公司，店舖以快樂為宗旨，店內外的風格既時尚精緻又有品味，售賣世界各地品牌的特色商品，就像去了外國般選紀念品呢！

店內分成不同區域，有蔬果及食品區、家品部區、花藝區、服裝部區等，當然不少得今日特意前來體驗的西餐廳。之前的菜單是與一位來自本土香港的藝術家Crossover，牆壁掛着他的藝術作品，可以邊吃邊欣賞，其靈感大部分來自人生的奧秘，令食客另有一番體驗。

而今次餐廳菜式靈感是來自一雙潮流品牌的波鞋，這對鞋擁有獨特的外觀，用橙紅色作配色，而這次菜單全部均以這色Tone作主題。

主廚為Chef Daniel，是位德國人，他曾在HK Club任職，傳統烹飪技術紮實，配上慢奏音樂，在這裏吃晚餐，可以吃得很寫意。

先來頭盤青豆濃湯配Sourdough，青豆湯呈現亮麗的草綠色，味道香醇濃郁，完全沒有青豆的蔬菜澀味。之後是煎扇貝，煎出有質素的扇貝其實不易，Chef Daniel做得很好，完美煎出外脆內嫩的扇貝，面層還帶焦糖色，咬下去十分豐盈多汁，鮮甜又軟嫩。

再來是我最喜愛的西班牙紅蝦，燒紅蝦的火候剛剛好，蝦肉沒有過熟，配上藏紅花醬汁，再沾上紅蝦頭膏和魚子醬，鮮美異常！

主菜是牛柳和海爐魚，牛柳熟度是三成熟，口感柔嫩。海爐魚皮煎至脆身，魚肉煮至七成熟，飽滿肥美，黑蒜醬汁更能提升魚脂的鮮甜度，入口細緻嫩滑並充滿奶油香。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）