未開戰先囂張！林作鍾培生包到冚準備打餐死

林作和鍾培生的百萬拳賽「林鍾大戰」講足半年，今晚（18日）終於在九展舉行，獲林作女友裕美及媽媽、鍾培生父母、朱潔儀等到場支持。全黑低調打扮的裕美與林作媽媽分開坐，雖然坐同一行，但中間隔了4個位，全程零交流，各自各與身邊朋友談天。而雙方母親就同以當旺紅裙上陣，但各自只顧與親友影相。汪明荃與老公羅家英亦有現身支持，見到他們與鍾培生父母影相。

拳賽由方力申和蔡宛珊做司儀，今晚共有6場賽事，除了兩子外，還有張致恒對戰網絡紅人大J、ViuTV節目《造美人》Kathy對戰《口罩小姐》Ollie等人的賽事。一開始眾拳手出場時，見到其他男拳手都以半裸拳手look示人，唯獨林作及鍾培生十分包到冚，其中鍾培生更穿上西裝出場，舉起招牌手勢，而林作就囂張嘟嘴拍心口展示自信！之後鍾培生在台上點睛。

而粱榮忠是評述之一，他自稱是門外漢，對上一次講拳賽已是30年前的事，之後講到賽制，其他評述拿出《金瓶梅》及《倚天屠龍記》出來，他即謂：「今日乜嘢武俠小說同色情小說都冇用，今日係科幻片、科幻情節，林作會唔會跌入鍾培生懷裏，就要靠大家掌聲。」之後就開始第一場賽事，大會本身預計8時開始第一場，但延遲到8時50分才開始賽事。