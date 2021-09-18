高人一等︱陳楨怡姊妹花出巡埋阿妹單

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）與妹妹被網民封為「索爆姊妹花」，她們近日更孖住到銅鑼灣一間大型體育用品店shopping。Celina一身運動Look戴着帽子與口罩，打扮雖然撲素，但身穿短褲的她，招牌長腿已夠吸睛，再加上1米71身形，與高人一等的胞妹並肩而行，惹人注目。

兩姊妹在店內邊傾邊逛，感情很好，而每星期也會到健身室接受地獄式訓練的Celina對運動器材較感興趣，試完踏步機，又踩上平衡板試玩，對放在地上的一大卷戰繩翻來覆去查看，似乎有意在家中添置重型器材。Celina的妹妹相對比較文靜，一直陪住姐姐購物，不過，她未有冷落妹妺，為妺妺選購運動服之餘，又為她泳衣度身及給意見，最後她卻空手而回，反而妹妺則有收穫，並由姐姐埋單。

Celina接受電話訪問透露與妹妹因一起到英國讀書，多年來互相照顧，大家又同樣喜歡運動，故感情一直要好。問到樣靚身材正的妹妺可有興趣入行﹖她說：「暫時唔會，佢依家都係努力讀完書先。」最近為邵氏新劇《廉政狙擊》拍攝的她雖未有動作場面，但興趣多多的她除了做GYM、滑水和跳舞外，更學功夫裝備自己，她說：「對功夫都幾有興趣，當學多樣技能傍身。」