被粗口問候還錢︱張致恒苦戰3回合　被大J擊倒

「林鍾大戰」今晚（18日）開鑼，除了鍾培生與林作成焦點外，還有5場賽事，當中包括藝人張致恒（Steven）與網紅大J對打，出場前現場播放Steven的短片，他說起初打拳為出場費，現在是為了在比賽得到尊嚴，當他出場時台下即報以噓聲及粗口，有人更叫他還錢！經過3個回合後，最終由大J勝出！

張致恒的拳賽之前，曾參加ViuTV節目《造美人》的模特兒Kathy（張育玲），與曾參與過《口罩小姐》的ViuTV藝人Ollie（溫穎琦）對戰，3個回合比賽，雙方多次出拳打對方的頭，打得十分認真，但仍被評述指她們似屋企兩隻貓打交，結果由Ollie勝出！主持方力申訪問輸家Kathy，小方爆對方受訪前很緊張自己妝容，Kathy則笑言：「都打完嘛，其實想繼續打。」

另一主持蔡宛珊則訪問Ollie，蔡宛珊問她可擔心打比賽會傷感情？她謂：「反而可能大家會驚我哋留力，但我哋好認真，呢啲係體育精神。」

林鍾大戰就開始，因「主人家」鍾培生嚴禁場內轉播，因此不斷出現捉人情況，就連贊助第二場拳手的網上平台亦不能倖免。最受注目的鍾培生vs林作賽事，已不能在網上觀看。