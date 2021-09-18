林鍾大戰︱林作冇瞓低　鍾培生打足4個回合勝出

林作與鍾培生嘅「林鍾大戰」於今晚（9月18日）舉行，呢場世紀大戰讓大家等足半年！開打前林作和鍾培生分別出場，接受現場觀眾的熱鬧掌聲。2人出賽前先由樂隊LMF獻唱「暖場」，之後佢哋壓軸出場，林作唔使1分鐘就行咗出嚟，但鍾培生就「擺姿態」搞咗成10分鐘先落場。

第一回合，林作採取逃跑戰術，鐘聲一響就不斷閃避，而鍾培生則一直追住佢跑，被現場評述話林作似「Running Man」。直到鍾培生追上後，林作卻攬住鍾培生不放。旁述更笑言：「林作用金蛇纏絲手纏住鍾培生。」到第二回合，林作採用同一戰術，旁述梁榮忠取笑佢：「睇嚟林作好鍾意交換汗水。」最後經裁判警告後，林作與鍾培生先有幾番交手。

到第三回合，林作嘅體力慢慢回落，雖然出拳大開大合，成個人「大搖大擺」，但間中仍擊中鍾培生，相反鍾培生就多次出拳打中林作。到最後第四回合，林作臉上開始有啲傷勢，但打法仍然非常消極，多次趁機攬住鍾培生，而且腳步都唔太穩。最後鍾培生都唔能夠KO林作。鐘聲打響後，鍾培生教練團隊不滿林作之打法，一度走上台，被裁判制止，最後大會宣布鍾培生勝出。拳賽後鍾培生話：「希望經過呢次，林作可以小心啲講嘢，學識尊重人。」