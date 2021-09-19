【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十三庚午土收日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：祭祀、鑽孔、捕捉

忌：結網、修篷、出財

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

別讓自己太辛苦，偶爾玩樂一下可紓緩壓力。

金牛座

一個人的能力有限，不要把所有事情攬上身。

雙子座

忍耐力差，遇到不滿易黑面，有機會得罪人。

巨蟹座

背負巨大包袱，身心疲憊，沒心情跟人說話。

獅子座

有條件不錯的人伸出橄欖枝，令你喜出望外。

處女座

時間和心力被工作佔據，小心冷落了身邊人。

天秤座

做事缺乏動力，只想一個人呆着，思考人生。

天蠍座

抱怨也要找個合適時機，否則會惹人反感。

人馬座

遇到意外忌自亂陣腳，保持鎮定就沒有大礙。

山羊座

有偏財運，參加抽獎等活動，或有意外收穫。

水瓶座

理財投資要保持理智，提防被小人損友誘騙。

雙魚座

感情受考驗，勿胡思亂想，應信任另一半！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）鼠 易出錯

鼠

是日沖煞，整天心不在焉，易被人暗算。

牛

出外靠朋友，處理好人事問題有利事業。

虎

心態保持樂觀，沒有甚麼問題解決不了。

兔

生活壓力大，處理錢銀問題要特別謹慎。

龍

工作得心應手，繼續努力有望升職加薪。

蛇

有偏財運，無論買彩票、股票都易獲利。

馬

財運下滑，找不到投資門路，心情欠佳。

羊

人氣急升，事業上有吐氣揚眉的機會。

猴

行動力強，加上工作認真，利事業發展。

雞

易被負能量拖後腿，嘗試化壓力為動力。

狗

信心滿滿，善於溝通，謀事無往而不利。

豬

桃花旺，單身者易結識條件不錯的異性。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

家居篇：讓你欠債累累的壞風水

每個人都會有手頭緊的時候，很多時候欠錢也是在所難免，但這不是值得高興的事。原來家居的風水不好，可導致我們欠債，若出現以下情況，一定要及時整改。

1.玄關不乾淨

正所謂「財不入污門」，玄關是進門就能看見的位置，必須保持乾淨和寬敞。很多人一進門就習慣將鞋子亂丟亂放，甚至在玄關處隨意擺放雜物，如果不及時處理，就會導致居住者的財運受損，最終欠債。

2.屋頂有漏水

如果屋頂漏水，最好及時修補，因為在風水學上，水被視為財運的代表，家中漏水，容易對家中的財運造成比較負面的影響，而且屋頂漏水又稱「壓頂水」，對財運不利，漏財已經算是小災禍了。

3.財位放刀具

住宅中財位是非常重要的，影響到家人各方面的運勢，特別是財運，所以在布置時要避免將一些刀具擺放在財位上，這是風水大忌，對於財運發展非常不利。因為刀會砍斷我們的財源，財運被破壞了，就很難修復，可導致家人欠下許多債務。