疑似裕美不雅片撒網　林作豁達：冇所謂啦！

前港姐麥明詩的舊愛林作，與「富三代」鍾培生因「抽水風波」引發的百萬擂台戰，醞釀了逾半年終在昨晚（18日）假九展上演「生死鬥」，鍾培生今年3月高調下戰書，只要林作在拳賽上打倒他，即奉上100萬元賞金。比賽前一日，他似乎想「玩大啲」，臨時加碼賞金，增加賽事的刺激性。

不過，比賽正式「開波」前有讀者爆料，指疑似林作女友裕美的床片在網上流出，雖然短片只得5秒，而且畫面漆黑一片，仍隱約可見一男一女進行「床上肉搏」，背向鏡頭、身穿上衣但下身赤裸的女子，動作三級，下方的男子發出陣陣呻吟聲，片末該女子突然回眸，眉形、鼻尖與面形都跟裕美有幾分相似。

鬧報料者八婆

裕美現身拳賽現場，對於捲入不雅片風波， 她在電話中表現關心，不停追問：「同邊個呀？」、「咩人報料？」、「有啲乜？身材好唔好？」、「有冇片睇吓呀？」問有否拍過類似短片？她即爆Seed說：「近排行房都好少啦！我梗係冇拍過呢啲片啦！從來都冇，如果我身材好啲就話拍啫！好似蒼井空就話拍嚟開心吓，我都冇身材可以拍！」談及片中女主角有點似她，她哈哈笑說：「齋睇背脊都認得係我？全香港得我一個女仔長頭髮？」又笑言廿幾歲時沒有捲入桃色風波，想不到現時33歲，才做了「不雅片女主角」！

唔怕影響男友

問會否告知林作，她秒答：「一定會講佢知，等佢笑到碌地！（唔怕打擊到男友嘅比賽心情？）佢點會被打擊到呀！你太睇小佢喇！佢唔會畀人打擊到！」對於在男友賽前鬧出不雅片風波，會否覺得有人別有用心？她即大鬧：「呢啲咪八婆行為囉！做埋呢啲垃圾不如嘅嘢。」而林作上擂台前受訪，他在電話中心急地說： 「冇所謂啦！ 我唔得閒回應，要準備上擂台喇！」說畢匆匆掛線。