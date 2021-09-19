Heari 助聽器　讓長者不再孤獨

Heari 助聽器在外形及功能上均較傳統助聽器出色，全面照顧到長者及聽障人士日常需要。（方偉堅攝）

【特約報道】在疫症的「新常態」下，視像通訊成為趨勢，但對聽力衰退的長者和聽障人士而言，卻大大增加了溝通困難，Heari 助聽器由外觀設計、技術應用，到功能和耐用性，都較傳統助聽器出色，全面照顧到用家需要，支援藍牙連接更是方便聽力衰退的長者和聽障人士以通訊軟件與親友聯繫，拉近彼此距離。

內外兼備 解決聽障痛點

Heari 助聽器屬本地科研成果，無論外形、功能、實際應用和耐用度都較傳統助聽器出色，為聽力出現減退迹象的人士帶來全新聽力補償體驗。除了具備助聽功能外，Heari 助聽器還能支援藍牙連接，聽歌、睇片甚至進行視像電話都無問題。內置鋰電池，備用時間超過10小時；還可以透過Micro USB充電，約2.5小時便可將電池充滿。此外，採用掛頸設計，大幅拉遠收音咪與喇叭的距離，杜絕嘯叫聲，噪音亦低，不會嘈吵轟耳，佩戴舒適。透過藍牙與手機連接後，配合Heari Audio App，只需幾個步驟便可進行聽力測試，從而快速而準確地制定個人化檔案，提供實時聽力補償。

耐用性方面，連接主機和耳機的電線加入Aramid Fiber防彈絲，抗拉力強，減少電線因受外力拉扯造成的損耗影響。加上主機配備納米塗層，可阻擋汗水雨水，更加耐用。

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