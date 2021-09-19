【心理測驗】To be or not to be？是燈籠還是西瓜

再過兩日就是中秋節，不知買好心水燈籠未呢？無論玩燈籠係咪你杯茶，都可以玩一玩以下的這個與燈籠有少少相關的心理測驗。每個人都有不同的性格，既有討人喜歡的一面，亦有令人討厭的一面，來自日本網站「TRILL」的這一道心理測驗，可以助你找到個性中的閃光點，幫你更好地處理人際關係，玩一玩說不定有意外收穫啊！

【問題】

請看看以下的圖片，憑直覺回答，你認為圖中的圖案是甚麼物品？

A.西瓜

B.聖誕樹裝飾

C.燈籠

D.綵球

【結果分析】

A.天真無邪之人

你選擇西瓜，表示你是一個天真爛漫的人，不太會掩飾自己的情緒和舉動，雖然有時候也有一些任性和固執，但身邊的人早已習以為常，默默接受。你的個性中的優點正正就是這一份善良和純潔，不容易與人發生大的爭執。犯錯的時候，別人也會因為你臉上顯而易見的後悔與不安等情緒而捨不得責備你。

B.認真努力之人

你是一個處事認真且努力的人，因為你選擇了聖誕樹裝飾，無論面對甚麼事情，你都會全力以赴，即使別人都停下來休息了，你都會朝着目標努力前進。這樣的你給別人留下了深刻的印象，即使有時候事情不如理想，你亦會因為已經盡力而為而無悔，因為一直在努力即使偶爾犯錯或失誤，亦是會被原諒。

C.惹人憐愛之人

選擇燈籠的你是一個超級可愛的人，擁有非常討人歡喜的個性，會激起別人的保護欲，令人自自然然想去幫助你，做不到放着你不管。你善於託人辦事，自然地成為群體之中的凝聚力，讓大家可以更好地合作起來，做事更有效率。仔細想想，你便會發現自己的人生得到過很多人的幫助，滿滿的愛圍繞着你。

D.行動力強之人

綵球是你的選擇的話，可見你是一個精神旺盛且具有超強行動力的人，你總是處於積極的狀態，不斷向前方邁進。這一份強勁的衝勁，清楚地傳達到比你身邊的人，比起你的語言，行動往往更先一步，速度令人驚嘆。無論是面對戀愛還是工作，你的快人一步都為你奪得更多的機會，可以更快速地達致個人的目標。