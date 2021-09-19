鍾培生讚攬足4回合！林作強調戰術成功：最少畀兩球我

林作與鍾培生的「百萬拳賽」昨晚（18日）舉行，結果由鍾培生勝出。鍾培生表示賽果近乎自己預期之內，成功打爆林作的嘴。問到在最後回合他似留手不忍心再打？他表示一直想打林作，但被林作用攬功纏着：「佢畀拳證警告過2次，再係咁會被扣分甚至DQ，會好核突。」指林作不斷拖延時間，最後結果是40比34，林作每回合都輸。他直言不能KO林作有點失望，但都要給Credit林作，讚他比想像中有力，因為攬人好嘥力，可以攬足4個回合，要為對方鼓掌：「雖然佢係小人，最尾我都有同佢握手及攬，佢有認真練過。（頭先你團隊好不滿佢？）因為佢真係犯規，唔可以向後走及攬人。」

他說不打算與林作再打，指事件已擾攘半年，與對方的恩怨已解決，對林作的睇法亦有所改觀，覺得意志力、鬥志好犀利，但跟林作做朋友則未必：「佢係聰明仔，今次受到教訓，但如果佢再蝦人，我第一個出來鬧佢，但再打一場就唔會。」他表示星期一（20日）會付100萬給林作，因林作買了3、4萬元門票，會扣除門票款項。他強調嚴格來說林作根本一拳也打不到自己，自己一點傷也沒有。

而林作母賽後就拉埋一班姨媽姑姐到後台為兒子打氣及合照，之後林作與女友裕美及教練團隊一同受訪。現場所見，林作嘴唇被打爆，臉上亦有傷痕，輸了拳賽的他，仍撐是半杯水道理，強調戰術非常成功，其教練表示林作用了《破壞之王》中的金蛇纏絲手戰術，令鍾培生難於發揮。林作自嘲：「我做到倒在懷裏的感覺。」又表示觀眾是噓鍾培生：「佢打唔低我，應該噓佢，佢實牙實齒話會KO我，依家佢欠我一球，4個回合我生勾勾企喺度，最少畀兩球我。」裕美加把口寸鍾倍生講過不算數。至於剛才台上對方團隊似作勢打人，林作的團隊表示是戲劇效果。

林作自評戰略有100分，笑言專業拳手也讚他走得好快，又強調有打爆鍾培生個鼻：「我聞到佢嘅鼻血味，我嘴仲講到嘢，邊有嘢呀，佢真係流鼻血嘅，有擦損。」覺得對方一定不服氣，問他會否再挑機？林作講笑這時候鍾培生應該最需要進補一下，改善皮膚，印堂不要再發黑：「我同七師傅傾使唔使同佢作法，七師傅話好難搞。」又寸鍾培生於過磅日突然獅吼大叫一事，即場學對方咆吼4次，表示重看對方獅吼的片段近萬次，戥對方擔心。

裕美則表示沒有同林母打招呼，解釋雙眼只望向擂台，及準備鬧鍾培生：「做乜扮聖誕老人降落嚟，播好似龍珠出現嘅片，都唔知做乜。」教練表示林作在台上白等，身體由好熱，變到凍冰冰，故鍾培生的漫長出場戰術十分成功。