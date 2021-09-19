高大有型！「尚氣」大熱人選失落角色　原來輸在太靚仔

Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）成為全球熱話，當中影帝梁朝偉有份演出更令港人為之振奮，而飾演「尚氣」嘅劉思慕人氣都急升，不過有人嫌佢唔夠靚仔，而事實上本身唔係佢做呢個角色，大熱人選另有其人，佢就係喺《水行俠》中飾演水行俠得力助手「Murk」嘅林路迪！

高大有型又靚仔嘅林路迪究竟輸乜？之唔係輸在太靚仔囉！林路迪年初時做過一個訪問，佢講到試鏡失敗經驗，製作組話佢同製作方向唔同之外，另一個原因係佢太靚仔而唔適合呢個角色。當時主持問佢係咪大家都以為會由佢做「嗰個角色」，雖然佢冇直言係講緊「尚氣」，但林路迪就笑笑回應：「誰知道呢？」

而咁啱，喺另一套戲《真人快打》（Mortal Kombat）中，林路迪飾演劉康，但原著遊戲中嘅劉康竟同劉思慕撞樣，似足兩兄弟！原來靚仔都唔係大晒！有網民笑言如果由林路迪做偉仔同陳法拉生出嚟嘅尚氣，起碼都叫似阿爸阿媽咁話！

現年33歲嘅林路迪喺福州出世，之後到澳洲讀書，其後移居加拿大，再喺美國發展演藝事業。讀書時開始學習各樣武術，包括柔術與摔跤，更曾到泰國接受泰拳訓練！一直以來拍過唔少戲劇包括電影《捉妖記》、《金剛戰士》等，更曾參演大熱劇《黑鏡》！私下嘅佢經常喺社交網大晒肌肉，睇得又打得，搞到粉絲口水都流呀！