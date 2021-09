高大有型！「尚氣」大熱人選失落角色　原來輸在太靚仔

Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成為全球熱話,當中影帝梁朝偉有份演出更令港人為之振奮,而飾演「尚氣」嘅劉思慕人氣都急升,不過有人嫌佢唔夠靚仔,而事實上本身唔係佢做呢個角色,大熱人選另有其人,佢就係喺《水行俠》中飾演水行俠得力助手「Murk」嘅林路迪!

高大有型又靚仔嘅林路迪究竟輸乜?之唔係輸在太靚仔囉!林路迪年初時做過一個訪問,佢講到試鏡失敗經驗,製作組話佢同製作方向唔同之外,另一個原因係佢太靚仔而唔適合呢個角色。當時主持問佢係咪大家都以為會由佢做「嗰個角色」,雖然佢冇直言係講緊「尚氣」,但林路迪就笑笑回應:「誰知道呢?」

而咁啱,喺另一套戲《真人快打》(Mortal Kombat)中,林路迪飾演劉康,但原著遊戲中嘅劉康竟同劉思慕撞樣,似足兩兄弟!原來靚仔都唔係大晒!有網民笑言如果由林路迪做偉仔同陳法拉生出嚟嘅尚氣,起碼都叫似阿爸阿媽咁話!

現年33歲嘅林路迪喺福州出世,之後到澳洲讀書,其後移居加拿大,再喺美國發展演藝事業。讀書時開始學習各樣武術,包括柔術與摔跤,更曾到泰國接受泰拳訓練!一直以來拍過唔少戲劇包括電影《捉妖記》、《金剛戰士》等,更曾參演大熱劇《黑鏡》!私下嘅佢經常喺社交網大晒肌肉,睇得又打得,搞到粉絲口水都流呀!