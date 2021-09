漫威首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)愈映愈旺,前日(17日)北美開畫再收多580萬美元(約4,524萬港元),預計到明日影片於北美的累積票房將高達1.77億美元(約13.8億港元),勢打破今年另一超英起源電影《黑寡婦》(Black Widow)的1.83億美元(約14.27億港元)票房紀錄,而成為今年為止北美最賣座電影!

而憑片中「尚氣媽」一角火速走紅的陳法拉昨日就繼續於社交網宣傳谷票房,她上載《尚》新海報並連結購票網叫粉絲繼續支持影片。

2021年北美十大最高票房電影(截至9月18日)

1.《黑寡婦》

2.《狂野時速9》

3.《尚氣與十環幫傳奇》

4.《無聲絕境2》

5.《幻險森林奇航》

6.《爆機自由仁》

7.《哥斯拉大戰金剛》

8.《黑白魔后》

9.《太空也入樽:改朝換代》

10.《詭屋驚凶實錄3:魔旨》