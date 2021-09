多倫多電影節閉幕　「奇異博士」班尼狄甘巴貝治勇奪影帝

國際影壇盛事《威尼斯電影節》早前舉行完畢,另一邊《第46屆多倫多國際電影節》(TIFF)亦於昨日圓滿結束。演而優則導的英國導演堅尼夫班納的自傳式電影《Belfast》,勇奪TIFF最高榮譽「觀眾票選獎」(People's Choice Award)!

由於TIFF一直被視為奧斯卡提名指標,獲獎的電影都好大機會順利入圍奧斯卡。所以《Belfast》好大機會提名來年舉行的《奧斯卡金像獎》。而屈居《Belfast》排「觀眾票選獎」第2名的就是剛於威尼斯電影節獲最佳導演的珍甘比茵(Jane Campion)得獎電影《犬山記》(The Power of the Dog)。而片中男主角班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)就憑《犬》片以及另一新作《The Electrical Life of Louis Wain》勇奪「TIFF演員致敬獎」。

而影后方面,美國女星謝茜嘉積絲婷(Jessica Chastain)憑傳記片《The Eyes of Tammy Faye》獲獎。而美國騷靈音樂女王Dionne Warwick的紀錄片《Dionne Warwick: Don’t Make Me Over》則奪「特別致敬獎」。至於加拿大導演Denis Villeneuve就憑近期熱映中的科幻片《沙丘瀚戰》(Dune)勇奪「TIFF導演獎」。