超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)熱爆全球,個個茶餘飯後都係講緊呢套戲,不過齋講都唔夠,有邊個好似「佢」咁有誠意翻拍埋先得㗎?「佢」係邊個?咪就係諗頭多多嘅張敬軒囉!

軒仔上載咗一段片,留言:「#開工唔玩好難過,見周末流流,我放吓自己收收埋埋嘅導演作品。見呢輪咁多動作片上畫,我都覺得我呢套同荷李活道Marvel合作嘅《胃氣》係時候公諸於世。」片中嘅軒仔先Chok爆問大家:「有冇試過觸電感覺?」之後佢就「瞬間轉移」學足啲英雄人物咁跪喺地上,突然Crossover《未來戰士》經典對白「I'll be back」,但惡搞成「I'll be bread」,仲化身麵包俠,麵包上有佢五官!

條片夠晒無厘頭,但短短33秒足已令網民一解鬱悶,唔少人留言「尚氣唔接胃氣」、「會唔會係marvel最冇貢獻嘅hero」、「你到底收收埋埋幾多片」,亦有人問佢:「最佳女主角遮遮呢?」軒仔就笑言:「去咗環球大廈匯錢!」