近年定居美國嘅女星陳法拉,成功轉戰荷里活發展,於Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)飾演「尚氣媽」,與「老公」梁朝偉對打演技出色獲讚。

陳法拉因合作與戲中演員成為好友,尤其「女兒」張夢兒,唔單只教對方包餃子,仲獲對方讚揚好識照顧人,係一位大姐姐,張夢兒以英文留言:「法拉農曆新年的餃子教學;她的一切都是關於香料!包餃子時,她給我一大堆中國香料,而臨走前還給了我火鍋料。她對我們來說就像一個大姐姐。」相中見陳法拉素顏上陣,教着上金黃色旗袍嘅張夢兒包餃子,法拉亦轉發表示想念與佢哋過嘅農曆新年。

另外,張夢兒亦晒出與《奇異博士》飾演「王」嘅黃凱旋(Benedict Wong)及錢信伊(Ronny Chieng)合照,大晒友誼。