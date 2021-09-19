格劍打瘀袁潔瑩！蔡少芬當場被朱茵摑　姊妹情斷？

藝人蔡少芬（Ada）與好姊妹朱茵、陳法蓉及洪欣喺內地真人騷《請吃飯的姐姐》無所不談，當中梗係唔少得「話當年」！喺最新一集中，Ada提到入行首套劇就同郭富城合拍武俠劇《風之刀》，當中仲有好戲之人袁潔瑩，Ada講到其中有場戲要同袁潔瑩格劍，結果佢誤傷對方：「（眼睛周圍）全紅了，眼角都打瘀青了，她反而就安慰我，她人很好，她說沒事，你給我休息一下。然後我就走去洗手間不停地哭。」

然後洪欣就提到曾經畀人打到甩臼，因為對方打錯位置，嚇到3位好姊妹呆晒！佢再話：「嘴巴合不起來，然後我本來還要講對白，講不了了，但是我把那個鏡頭也堅持拍了，後來就送去醫院了。」之後朱茵就示範點樣摑人，話只可以打有聲音發出嘅位置，用微微彎曲嘅手指半掌拍打對方臉頰，Ada就扮演被摑對象，結果真係打出聲，洪欣笑言：「她想打你很久了！」Ada就嗌晒好痛：「我有一種很燙的感覺！」唔通係面和心不和？姊妹情深都係假嘅？

Ada又憶述當年拍攝《飛女正傳》經歷，當時要吊威吔拍攝，但佢要不斷上上落落，飛來飛去，令朱茵好心痛，話當時Ada一啲都唔錫自己，講起都有啲嬲：「就是說有些時候，你可以做那個動作，你做得好，你還是心裏有點數，你不能餓，你可以吃一點點。」Ada就笑言：「正常人是需要的，但我一工作就瘋了。」