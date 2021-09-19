【移居英國】買樓？租樓？住哪裏？英國安居怎決擇

很多人想移民英國，但就不知從何規劃，既不知怎選擇住的地方，也不知該買屋，還是租屋好。今次Sakura Global特約「移民旅遊」，就請來他們的市場分析及研究部主管李明輝（Samson Lee）先生，給我們一些安居英國的建議。

該買樓還是租樓？

初到英國，租樓要交租，小數怕長計，但買樓又驚買錯，應該租還是買比較好？Samson：「如果你資金充足，而且有小朋友要讀書，知道在那裏讀，或知道要在那裏工作，其實買樓可能會比租樓好。若然未定，或仍待找學校或工作，這樣租樓也非壞事，只是租樓稍為麻煩，要花時間找租盤。若你夠資金買樓，買後你仍可放租。」不過Samson也提醒，由自住變為放租，須要繳交相關稅項，務必要留預算。

買或租各有甚麼利弊？

凡事有好壞兩面，不論買樓或租樓，都各有利弊，Samson這樣分析：「英國買樓好處，跟香港一樣，買了可保值，是自己資產，而且也可放租，增加自己的被動收入。但買樓也要看地方，看是否好地段，會否有水浸，這些都會影響物業的升值及放租能力。」Samson表示租樓無疑較為自由，因可隨時搬家，但也有麻煩之處：「香港人想租英國屋，過去有否欠租或欠債，英國人是查不到的，所以英國人盡可能都不想租給外國人。」Samson舉了朋友的例子，他較幸運，向發展商申請租新樓，只聯絡兩三遍已成功租到，但也有例子，同樣租差不多的地方，卻有人電郵或直接致電了多達10次也不獲回應，最終要承諾付半年租或1年租金，業主才願意租給他。如果怕麻煩，Samson話也可找中介協助，但會收取一定服務費。

該如何選擇「落腳」城市？

英國那麼大，該住哪裏好？住倫敦、曼城好、諾定咸、還是利物浦好？Samson：「這要視乎你去的原因，如為小朋友讀書，想找好學校，便要揀校區；但如為工作方便，便要住在市中心，揀住處必須要按你目的去想，例如你住倫敦，工作一定很方便，始終是大城市，求職機會也高些；如為小朋友讀書，便可能要去較偏遠地方，例如劍橋（Cambridge）、薩頓（Sutton）等，都會有好的學校。」當然如果你有親朋已住在英國，住近他們也是可以。但Samson話也有人刻意選擇更偏遠地區例如愛丁堡（Edinburgh），因為他們想盡快融入英國生活，不想環境有太多華人。

甚麼屋型最適合自己？

英國有很多不同類型的屋，比香港選擇多，Samson：「英國有小排屋（Terraced house）、排屋（Townhouse），還有獨立屋（Detached House）和半獨立屋（Semi-Detached House），另外還有只有單層的平房（Bungalow），它適合不想行階梯或不想住太高地方的人。」當然還有近似香港的大廈公寓（Apartment），它們在城市內比較多，新公寓都有新裝修，可即時入住，簡單方便。

怎樣買樓才最大收益？

就是你想買樓又夠資金，若不懂買，也未必能賺盡，Samson這樣教：「例如你預算用400萬港幣買樓自住，其實選擇可以好多，買很漂亮的也是可以，但如你想有被動收入，其實可以把這筆資金分作兩份，1份買樓自住，另1份可買另一單位放租，便可增1自己被動收入，不用擔心失業沒收入，進可攻退可守。」但你的資金只夠買一間屋呢？Samson也建議可以買了樓先，之後把它放租，用租金租另一個租金便宜的單位自住，這就相當於不用付租金，又有一個物業在手保值，也是不錯的選擇。