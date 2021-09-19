Edan叫Lokman生日請食飯　爆Jer冇口齒拖成年

MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Edan（呂爵安）及Tiger（邱傲然）上午現身旺角，出席限量版口罩活動，3人於自己大型海報前打卡，又吸引逾500粉絲到場。席間Edan推出蛋糕，為26號32歲生日的Lokman預祝，全場高唱生日歌，又有人大叫「楊樂文，生日快樂！」場面溫馨。

談到生日願望 ，Lokman說：「想大家身體健康，同埋快啲可以去旅行。（諗住點慶祝？ ）冇呀，最緊要同屋企人食餐飯。（你啲粉絲搞生日應援外，仲諗住做企劃，為慈善機構籌款。）好喎，其實都唔想佢哋亂使錢，做呢啲嘢又可以積福。」

談到森美勁讚他當年參加「森美小儀歌劇團」時表現卓越，又懂得照顧身邊人，Lokman開心表示：「多謝森美大哥，都估唔到仲有咁多DJ朋友記得我，當時佢哋都好照顧我嘛。」Edan又搞笑叫Lokman請大家食生日飯，Lokman即點頭答允，Edan接口：「希望你唔好做第2個Jer，成年都未請。（Jer新戲尋日煞科喎。）呢啲唔係時間問題，係講有冇心啫。（點解你隻眼腫晒？）唔知，我尋日放假，匿咗喺屋企打機咋。」

至於「爵屎們」近日決定搞應援到美國，租用流動車於荷里活大道巡行，倘若Edan歌曲《E先生連環不幸事件》等於下月31日前點擊能達1千萬，他們便會捐贈1萬5千元美金到慈善團體，Edan開心表示：「真係冇諗過咁快去到荷里活，希望嚟緊MIRROR可以多啲海外工作，多謝粉絲嘅支持。」另外，Tiger早前於電視節目內落力為毛孩機構籌款，被指化身暖男，他說：「私底下我會再幫嗰間機構籌款嘅。（想節目添食？）想㗎，不過要睇公司嘅安排。」