鄺潔楹落嘴頭向細路埋手　《七公主》深入民心勁興奮

無綫小花鄺潔楹（Judy）繼早前參加市集初嘗賣曲奇滋味後，日前佢再搞快閃活動，同咖啡品牌合作推出中秋曲奇禮盒，帶20盒去到將軍澳某商場打躉開檔，期間落力叫賣，最後比預期快半個鐘、只係用咗個半鐘就賣晒現貨提早收工！

Judy感動話當日見到好多熟悉嘅面孔，有好多Fans都做咗回頭客，令佢減輕擔憂：「隔兩個星期再做Pop-up其實都幾大壓力，一嚟兩次活動好近期；二嚟今次只係做一日，要谷爆一日去做；三嚟同咖啡品牌合作，禮盒價錢貴過上次一倍，市民要消費可能要考慮耐啲，但好彩最尾大家都好捧場，亦識咗好多街客，幫我打咗支強心針，依家呢個中秋禮盒上網仍然仲有得買！」

事前Judy更已經諗定Sell曲奇招數，爆笑話專向小朋友埋手，然後狂出「口術」：「小朋友通常都鍾意食曲奇，問咗好多個都點頭話鍾意食，家長就自然會買，而禮盒入面有手沖咖啡包，呢樣亦有好多大人鍾意。」諗番起當日同市民嘅互動，Judy最開心係演出嘅無綫劇集《七公主》得到大家嘅喜愛：「咁啱嗰日係大結果，不斷被問劇情，原來大家都好留意我，冇再畀《愛．回家之開心速遞》同《學是學非》框死住。」續話希望遲啲可以同更多品牌合作，依家已經諗緊11、12月嘅推廣活動。