Anson Kong練成日睡3粒鐘　搭車即補眠

人氣男團MIRROR成員Anson Kong今日（19日）聯同本地長跑女運動員屈旨盈（Crystal）及羅映潮（Virginia），為將於10月24日舉行的渣打香港馬拉松拍攝宣傳短片，向大家分享訓練及跑步「貼士」。

AK表示自己一向想跑渣馬，但因有工作在身未能參加，他說：「以前陸運會有試過跑3,000米，係我最長一次，跑渣馬一定要訓練，知道Alton有長跑經驗，同佢講過一齊練下年一齊跑10K，搵佢一齊跑安全性大啲。（你驚暈低？）暈都有個人照顧吓嘛！」他説宣傳片內會有跑步注意事項：「點樣拉筋啦，同埋一定要食早餐。（要食啲乜？）食番平時食開嘅就得，要預早少少食。」問到玩運動是否因有容易吸引異性？他說：「從來男仔玩運動都係咁㗎啦，哈哈！（有冇成功過？）學跳舞時就有，但玩運動就冇喇，我唔係Ian嗰啲港隊嘛。」

工作量日增，他坦言已練到每天只睡2、3小時，會趁工作中車程中補眠，提到成員間喜歡偷拍對方睡相，他笑說：「姜濤最進取，依家唔止偷拍髮型同化妝師，連工作人員都唔放過，我依家唔敢喺佢哋面前瞓覺。（怕唔怕佢影到你？）咁我都有佢啲素材喺手嘅，都少少性感㗎，姜濤你唔好亂嚟呀！哈哈！」