藝人尹詩沛、鄧伊婷、林泳淘同埋利穎怡相當老友,佢哋仲有一個共同點,就係全部都身材好好,全部都係咪神!日前係尹詩沛生日,佢哋出動一齊慶祝,鄧伊婷、林泳淘同利穎怡影相時手多多,出手胸襲尹詩沛,而尹詩沛相當受落,一臉享受!

林泳淘喺社交網留言:「Happy Birthday to 我哋嘅NicoleB🤣♥️Wish you happy & happiness every day.任何時候都咁好揸🤤Love u over 3000🦄🌈☁️🍌😘💛🧡💚」林泳淘仲Hashtag埋廢柴聯盟,唔通佢哋個閨蜜團叫呢個名?