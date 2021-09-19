亞姐︱姚琰欣牛一想打邊爐　被批命格好

《亞洲小姐競選》16名佳麗今日（19日）身穿露腰大會衫，現身商場出席「網絡人氣大獎」拉票活動，席間大會邀請3名玄學家為佳麗逐一指點迷津，其中（7）姚琰欣被指命格好，正走人緣及桃花運，名氣亦會大大提升，紅色是其當旺顏色；（17）梁欣娟抽中《易經》第46卦最好的一張牌，說有奪冠可能性，之後更會於娛樂圈細水長流，但玄學家提示她勝莫驕。而臨活動完之前，眾佳麗大合唱亞姐選美主題曲，不過全部人上台都拎住張「貓紙」，有欠專業。

最後大會送上蛋糕替9月3位壽星女姚琰欣、（8）吳穎衡及（9）王巧兒慶祝生日，當中的姚琰欣今日是正日27歲生日，受訪時許下生日願望，希望佳麗們於決賽有好表現，而她自己就好想食麻辣火鍋及可以瞓到自然醒：「嚟緊呢個禮拜都由朝綵排到晚，真係好攰！（今日點慶祝？）攰到冇力玩啦。」然後抽姜濤水笑說：「再去慶祝我怕會變姜B暈低。」

講到玄學家指她會人氣急升，問到是否為入3甲打強心針？她直言有信心，但同時都不會太看重輸贏：「當晚做好自己就得，最擔心係泳裝環節，依家仲減緊肥。（師傅話紅色旺你，換套紅色泳衣？）都好！要同經理人講吓，自己都好鍾意紅色，上次面試我都係着紅色泳衣。」至於梁欣娟就話最擔心問答環節，因為不知道會被問甚麼，但自覺口才不差、轉數又快，應該應付得到，講到玄學家贈她「勝莫驕」3字，她表示會銘記於心，並坦言有信心攞獎。